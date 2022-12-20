Роскачество: Почти в 90% игрушек Хагги Вагги обнаружено опасное вещество фенол

Роскачество обнаружило в 89% исследованных игрушек Хагги Вагги превышение содержания опасного вещества фенол. Как следствие, почти в половине игрушек обнаружено превышение по показателю «индекс токсичности». Об этом заявила замруководителя Роскачества Елена Саратцева во время пресс-конференции в ТАСС.

Как отметил спикер, превышение содержания фенола может привести к аллергии, раздражению кожи и даже отравлению, если ребенок спит вместе с игрушкой.

В Роскачестве отмечают, что при регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать вялым, сонливым, у него начнутся головные боли и головокружения. Также возможны покраснения и зуд на коже. А при контакте с небольшими дозами фенола могут появляться дерматиты.

Кроме того, в половине исследованных игрушек обнаружили нарушения по внешнему виду: некоторые из них были плохо сшиты, у каких-то игрушек руки были разной длины, у одной из них вовсе перепутали ноги с руками.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, как Хагги Вагги влияет на психику детей.