«После тихого часа дети говорят, что снились монстры»: как Хагги Вагги влияет на психику

Страшная улыбка, очумелый взгляд и длинные руки – это не содержание нового ужастика, а детская игрушка Хагги Вагги, которая пользуется огромной популярностью. Безопасны ли такие игрушки для психики детей, с какого возраста их можно покупать, что думают родители и почему воспитатели просят не приносить их в детский сад – разбирался «Татар-информ».

Мнения родителей о популярных игрушках – Хагги Вагги, Кисси Мисси и других монстрах – разделились: кто-то не приемлет их нахождение в доме, другие с удовольствием покупают детям Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Монстрам не место в доме»

Дети уже второй год в восторге от игрушек Хагги Вагги, Кисси Мисси и других похожих монстров. Синими, зелеными и розовыми мягкими игрушками с безобразными улыбками пестрят полки магазинов, а на каждом городском празднике нет ни единой детской лавки, где бы их не продавали.

Однако мало кто знает, что эти монстры, раскрученные в социальных сетях, пришли из довольно страшной компьютерной игры, где они выступают в роли убийц.

У родителей Татарстана мнения разделились: кто-то не разрешает детям играть с такими игрушками, другие же с удовольствием покупают их детям.

Разноцветными мягкими игрушками с безобразными улыбками пестрят полки магазинов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Елена, которая воспитывает девятилетнюю дочь Сафию, рассказала «Татар-информу», что ни в коем случае не купит такую игрушку своему ребенку. Женщина уверена, что такие развлечения плохо влияют на детей.

«Она просила у меня купить Хагги Вагги. Сказала, что они сейчас в моде, кто-то принес в класс, и по коллективу понеслась цепная реакция. Но я ей объяснила, что таким страшным игрушкам дома не место. Я и сама их вида побаиваюсь», – отметила она.

29-летняя Елизавета, мама Кости, призналась, что эту игрушку подарили родственники на шестилетие ребенка. По ее словам, сын был в восторге. Никакого страха или негодования по отношению к синему монстру мальчик не испытывает, с удовольствием играл с ней после подготовительной школы и даже дал ей имя. Елизавета уверена, что ничего страшного эти игрушки в себе не несут, главное, что сыну нравится и играет он с ней спокойно, без злобы и агрессии. И если бы она знала, что ее ребенок будет так рад этому монстру, купила бы его еще раньше.

Оксана Захарова: «Дети 5-6-летнего возраста переживают этот страх, и он становится для них переносимым – это маленькая детская победа» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Для детей нормально стремиться к чему-то страшному»

Врач психиатр-психотерапевт Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана, гештальт-терапевт Оксана Захарова объяснила «Татар-информу», что сама по себе эта игрушка опасности для детской психики не несет. Важен смысл, который вкладывает в игру ребенок и его родители.

У дочери Адэли Арслановой целых три игрушки из этой серии, все со звуковыми эффектами – они кричат. Эмилии пять лет, она очень сильно выпрашивала у родителей эти игрушки. Девочка смотрит YouTube, именно там, по словам мамы, монстриков активно рекламировали, а еще одногруппники приносят их в детский сад.

«Я у дочери спросила, почему она хочет эту игрушку, она же некрасивая, у нее зубы такие страшные, улыбка ехидная. Эмилия ответила: “Она не страшная, она же улыбается, у нее просто зубки остренькие. Это игрушка с длинными руками, чтобы могла обнимать детей”», – рассказала женщина.

Адэля уверена, что такие игрушки все же не для детей, они зловещие, но ее дочка совсем по-другому интерпретировала ее вид, поэтому о покупке игрушек семья не жалеет.

Психотерапевт уверена, что Хагги Вагги – это хороший маркетинговый ход Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для детей нормально стремиться к чему-то страшному. У каждого ребенка в этапе развития есть такое время, когда он хочет испытывать эти эмоции», – объяснила психотерапевт.

Родителям стоит вспомнить «пиковую даму» или «черную руку» из своего детства. Со временем форма страшилок изменилась до всем известной игрушки с устрашающей улыбкой, а потребность испытывать страх и преодолевать его у детей осталась.

Врач объяснила, что это такой этап развития ребенка, таким образом дети становятся более самостоятельными.

«Это свойственно для детей дошкольного возраста 5-6 лет. Они переживают этот страх, и он становится для детей переносимым – это маленькая детская победа», – добавила специалист РКПБ.

Психотерапевт уверена, что Хагги Вагги – это хороший маркетинговый ход, мода у детей на что-то страшное была всегда, производители лишь нашли способ наживаться на естественном взрослении детей.

«Мода у детей на что-то страшное была всегда, производители лишь нашли способ наживаться на естественном взрослении детей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Возрастные ограничения есть

Мама двоих детей Эльмира рассказала, что ее дочки далеки от этих игрушек, они даже никогда не проявляли к ним интерес. Но однажды в группу двухлеток одногруппник ее дочери принес Хагги Вагги, тогда женщина впервые их увидела, была в недоумении: «Зачем такое покупать детям, тем более такого маленького возраста».

Психотерапевт в свою очередь отметила, что детям до 3-4 лет игрушки в виде монстров и чудовищ покупать вообще не стоит. А до 5-6 лет в семье должен действовать запрет на страшные фильмы.

«Потому что в дошкольном возрасте у них очень бурно развито образное мышление, фантазия, воображение, но не очень развита логика и критическое мышление. То есть отделить фантазию от реальности они не могут. И может сформироваться фобия», – объяснила Оксана Захарова.

Детям до 3-4 лет игрушки в виде монстров и чудовищ покупать не стоит Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Воспитатель: «Настоятельно просим родителей не давать эти игрушки в детсад»

Воспитатель одного из детских садов Казани Юлия Сосновская поделилась с «Татар-информом», что дети довольно часто приносят Кисси Мисси и Хагги Вагги в группы.

«Причем дети с гордостью показывают, что эти игрушки у них есть. Мы, конечно, не приветствуем эти игрушки, так как они никаких положительных эмоций не вызывают. Их нельзя применить ни в одной сюжетно-ролевой игре, никакой продуктивной, доброй деятельности с этими игрушками выстроить не получается», – заметила она.

Воспитательница добавила, что детки помладше пугаются выпученных глаз, страшного оскала, дети постарше реагируют спокойно, они ассоциируют Хагги Вагги с мультфильмами.

«Довольно часто после тихого часа ребята рассказывают, что им приснился страшный сон, что за ними гоняются монстры», – рассказала Юлия Сосновская.

Воспитательница детского сада отмечает, что малыши пугаются выпученных глаз, страшного оскала, а дети постарше реагируют спокойно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Воспитательница настоятельно просит родителей не давать такие игрушки детям в сад, некоторые ребята пугают ими других, что плохо сказывается на взаимоотношениях между детьми в группе.

Один ребенок может начать завидовать малышу с Хагги Вагги, второй испугается. По словам психотерапевта, любая реакция нормальна.

«Дети до 3-4 лет, скорее, будут бояться таких игрушек. У детей старше – дошкольников – может возникнуть детская конкуренция: у всех есть, а у меня нет. Даже, может быть, он не знает сути этой игрушки и почему родителей так беспокоит интерес ребенка к ним», – объяснила врач.

Оксана Захарова посоветовала узнать у малыша, почему ему интересна именно эта игрушка. Может быть, он сам кого-то боится и она послужит защитой или, наоборот, ребенок хочет напугать какого-то обидчика. Разговор с мамой или папой может помочь ребенку, и покупка игрушки может не понадобиться, уверена специалист.

Если родители считают покупку игрушки неприемлемой, то они имеют полное право отказать своему ребенку Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как сказать ребенку «нет»

Гештальт-терапевт добавила: если родители считают покупку этой игрушки неприемлемой вещью, то они имеют полное право отказать своему ребенку.

«Есть несколько критериев правильного отказа. Первое, это заблаговременно говорить ребенку, что можно, а что нельзя. Эти границы ставятся заранее, чтобы вдруг возникшее “не куплю” не стало чем-то новым. Второй момент – нужно избегать слов “нет”, “нельзя”, потому что эти слова достаточно резки для самого ребенка и он может не справиться с таким резким отказом», – перечислила психиатр.

По словам Захаровой, можно найти альтернативу Хагги Вагги. Например, сказать малышу: «Это интересная игрушка, но давай мы посмотрим что-то более интересное, смотри, вот такие есть варианты».

Можно сказать малышу: «Это интересная игрушка, но давай мы посмотрим что-то более интересное, смотри, вот такие есть варианты» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Третий способ умелого отказа ребенку – говорить спокойно и твердо.

«Если ребенок услышит какое-то чувство неуверенности у родителя, а дети это очень хорошо считывают, малыш начнет капризничать. Поэтому такое твердое и уверенное состояние самого взрослого здесь очень важно», – заметила врач РКПБ.

Детей до 4-5 лет лучше отвлечь от полки магазина с монстрами, говорить с ними не так эффективно. А ребятам постарше, наоборот, необходимо объяснить свою позицию так, чтобы они поняли. К тому же важно услышать ребенка в ответ.

«Вдруг игрушка нужна ему, чтобы защищаться от кого-то, как талисман. И тогда нужно говорить с ребенком о том, что его пугает», – добавила психотерапевт.

Психотерапевт посоветовала родителям обратить внимание, если ребенок выбирает только игрушки в виде монстров или отождествляет себя с каким-то злым персонажем Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда любовь к Хагги Вагги становится опасной?

Стремление к страшному у детей может перейти границу разумного. Психотерапевт посоветовала родителям обратить внимание, если ребенок выбирает только страшилки, монстров в качестве игрушек, когда у малыша в играх много агрессии и насилия, если он отождествляет себя с каким-то из злых персонажей.

«Сразу обращаться за психиатрической, психологической помощью не стоит. Это просто первый звоночек, что следует на это обратить внимание, поговорить с ребенком, важно услышать его, чего он хочет добиться таким агрессивным поведением от родителей. И еще это звоночек родителям, чтобы обратить внимание на то, какой контент ребенок просматривает», – отметила психотерапевт.

Если у ребенка гармоничное развитие в семье и его эмоции и переживания обсуждаются, то ничего страшного в этих игрушках нет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во всем ли виноват компьютер?

По словам психотерапевта, в обществе появилась новая тенденция сваливать развитие психических расстройств у детей на компьютерные игры и другие внешние факторы, те же самые игрушки в виде монстров. Однако такое утверждение не верно.

«При условии, что у ребенка гармоничное развитие в семье и его эмоции и переживания обсуждаются, а не сдерживаются и подвергаются стыду. Только при соблюдении этих условий, в принципе, ничего страшного в этих игрушках нет», – заключила врач.