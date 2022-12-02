«После тихого часа дети говорят, что снились монстры»: как Хагги Вагги влияет на психику
Страшная улыбка, очумелый взгляд и длинные руки – это не содержание нового ужастика, а детская игрушка Хагги Вагги, которая пользуется огромной популярностью. Безопасны ли такие игрушки для психики детей, с какого возраста их можно покупать, что думают родители и почему воспитатели просят не приносить их в детский сад – разбирался «Татар-информ».
«Монстрам не место в доме»
Дети уже второй год в восторге от игрушек Хагги Вагги, Кисси Мисси и других похожих монстров. Синими, зелеными и розовыми мягкими игрушками с безобразными улыбками пестрят полки магазинов, а на каждом городском празднике нет ни единой детской лавки, где бы их не продавали.
Однако мало кто знает, что эти монстры, раскрученные в социальных сетях, пришли из довольно страшной компьютерной игры, где они выступают в роли убийц.
У родителей Татарстана мнения разделились: кто-то не разрешает детям играть с такими игрушками, другие же с удовольствием покупают их детям.
Елена, которая воспитывает девятилетнюю дочь Сафию, рассказала «Татар-информу», что ни в коем случае не купит такую игрушку своему ребенку. Женщина уверена, что такие развлечения плохо влияют на детей.
«Она просила у меня купить Хагги Вагги. Сказала, что они сейчас в моде, кто-то принес в класс, и по коллективу понеслась цепная реакция. Но я ей объяснила, что таким страшным игрушкам дома не место. Я и сама их вида побаиваюсь», – отметила она.
29-летняя Елизавета, мама Кости, призналась, что эту игрушку подарили родственники на шестилетие ребенка. По ее словам, сын был в восторге. Никакого страха или негодования по отношению к синему монстру мальчик не испытывает, с удовольствием играл с ней после подготовительной школы и даже дал ей имя. Елизавета уверена, что ничего страшного эти игрушки в себе не несут, главное, что сыну нравится и играет он с ней спокойно, без злобы и агрессии. И если бы она знала, что ее ребенок будет так рад этому монстру, купила бы его еще раньше.
«Для детей нормально стремиться к чему-то страшному»
Врач психиатр-психотерапевт Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана, гештальт-терапевт Оксана Захарова объяснила «Татар-информу», что сама по себе эта игрушка опасности для детской психики не несет. Важен смысл, который вкладывает в игру ребенок и его родители.
У дочери Адэли Арслановой целых три игрушки из этой серии, все со звуковыми эффектами – они кричат. Эмилии пять лет, она очень сильно выпрашивала у родителей эти игрушки. Девочка смотрит YouTube, именно там, по словам мамы, монстриков активно рекламировали, а еще одногруппники приносят их в детский сад.
«Я у дочери спросила, почему она хочет эту игрушку, она же некрасивая, у нее зубы такие страшные, улыбка ехидная. Эмилия ответила: “Она не страшная, она же улыбается, у нее просто зубки остренькие. Это игрушка с длинными руками, чтобы могла обнимать детей”», – рассказала женщина.
Адэля уверена, что такие игрушки все же не для детей, они зловещие, но ее дочка совсем по-другому интерпретировала ее вид, поэтому о покупке игрушек семья не жалеет.
«Для детей нормально стремиться к чему-то страшному. У каждого ребенка в этапе развития есть такое время, когда он хочет испытывать эти эмоции», – объяснила психотерапевт.
Родителям стоит вспомнить «пиковую даму» или «черную руку» из своего детства. Со временем форма страшилок изменилась до всем известной игрушки с устрашающей улыбкой, а потребность испытывать страх и преодолевать его у детей осталась.
Врач объяснила, что это такой этап развития ребенка, таким образом дети становятся более самостоятельными.
«Это свойственно для детей дошкольного возраста 5-6 лет. Они переживают этот страх, и он становится для детей переносимым – это маленькая детская победа», – добавила специалист РКПБ.
Психотерапевт уверена, что Хагги Вагги – это хороший маркетинговый ход, мода у детей на что-то страшное была всегда, производители лишь нашли способ наживаться на естественном взрослении детей.
Возрастные ограничения есть
Мама двоих детей Эльмира рассказала, что ее дочки далеки от этих игрушек, они даже никогда не проявляли к ним интерес. Но однажды в группу двухлеток одногруппник ее дочери принес Хагги Вагги, тогда женщина впервые их увидела, была в недоумении: «Зачем такое покупать детям, тем более такого маленького возраста».
Психотерапевт в свою очередь отметила, что детям до 3-4 лет игрушки в виде монстров и чудовищ покупать вообще не стоит. А до 5-6 лет в семье должен действовать запрет на страшные фильмы.
«Потому что в дошкольном возрасте у них очень бурно развито образное мышление, фантазия, воображение, но не очень развита логика и критическое мышление. То есть отделить фантазию от реальности они не могут. И может сформироваться фобия», – объяснила Оксана Захарова.
Воспитатель: «Настоятельно просим родителей не давать эти игрушки в детсад»
Воспитатель одного из детских садов Казани Юлия Сосновская поделилась с «Татар-информом», что дети довольно часто приносят Кисси Мисси и Хагги Вагги в группы.
«Причем дети с гордостью показывают, что эти игрушки у них есть. Мы, конечно, не приветствуем эти игрушки, так как они никаких положительных эмоций не вызывают. Их нельзя применить ни в одной сюжетно-ролевой игре, никакой продуктивной, доброй деятельности с этими игрушками выстроить не получается», – заметила она.
Воспитательница добавила, что детки помладше пугаются выпученных глаз, страшного оскала, дети постарше реагируют спокойно, они ассоциируют Хагги Вагги с мультфильмами.
«Довольно часто после тихого часа ребята рассказывают, что им приснился страшный сон, что за ними гоняются монстры», – рассказала Юлия Сосновская.
Воспитательница настоятельно просит родителей не давать такие игрушки детям в сад, некоторые ребята пугают ими других, что плохо сказывается на взаимоотношениях между детьми в группе.
Один ребенок может начать завидовать малышу с Хагги Вагги, второй испугается. По словам психотерапевта, любая реакция нормальна.
«Дети до 3-4 лет, скорее, будут бояться таких игрушек. У детей старше – дошкольников – может возникнуть детская конкуренция: у всех есть, а у меня нет. Даже, может быть, он не знает сути этой игрушки и почему родителей так беспокоит интерес ребенка к ним», – объяснила врач.
Оксана Захарова посоветовала узнать у малыша, почему ему интересна именно эта игрушка. Может быть, он сам кого-то боится и она послужит защитой или, наоборот, ребенок хочет напугать какого-то обидчика. Разговор с мамой или папой может помочь ребенку, и покупка игрушки может не понадобиться, уверена специалист.
Как сказать ребенку «нет»
Гештальт-терапевт добавила: если родители считают покупку этой игрушки неприемлемой вещью, то они имеют полное право отказать своему ребенку.
«Есть несколько критериев правильного отказа. Первое, это заблаговременно говорить ребенку, что можно, а что нельзя. Эти границы ставятся заранее, чтобы вдруг возникшее “не куплю” не стало чем-то новым. Второй момент – нужно избегать слов “нет”, “нельзя”, потому что эти слова достаточно резки для самого ребенка и он может не справиться с таким резким отказом», – перечислила психиатр.
По словам Захаровой, можно найти альтернативу Хагги Вагги. Например, сказать малышу: «Это интересная игрушка, но давай мы посмотрим что-то более интересное, смотри, вот такие есть варианты».
Третий способ умелого отказа ребенку – говорить спокойно и твердо.
«Если ребенок услышит какое-то чувство неуверенности у родителя, а дети это очень хорошо считывают, малыш начнет капризничать. Поэтому такое твердое и уверенное состояние самого взрослого здесь очень важно», – заметила врач РКПБ.
Детей до 4-5 лет лучше отвлечь от полки магазина с монстрами, говорить с ними не так эффективно. А ребятам постарше, наоборот, необходимо объяснить свою позицию так, чтобы они поняли. К тому же важно услышать ребенка в ответ.
«Вдруг игрушка нужна ему, чтобы защищаться от кого-то, как талисман. И тогда нужно говорить с ребенком о том, что его пугает», – добавила психотерапевт.
Когда любовь к Хагги Вагги становится опасной?
Стремление к страшному у детей может перейти границу разумного. Психотерапевт посоветовала родителям обратить внимание, если ребенок выбирает только страшилки, монстров в качестве игрушек, когда у малыша в играх много агрессии и насилия, если он отождествляет себя с каким-то из злых персонажей.
«Сразу обращаться за психиатрической, психологической помощью не стоит. Это просто первый звоночек, что следует на это обратить внимание, поговорить с ребенком, важно услышать его, чего он хочет добиться таким агрессивным поведением от родителей. И еще это звоночек родителям, чтобы обратить внимание на то, какой контент ребенок просматривает», – отметила психотерапевт.
Во всем ли виноват компьютер?
По словам психотерапевта, в обществе появилась новая тенденция сваливать развитие психических расстройств у детей на компьютерные игры и другие внешние факторы, те же самые игрушки в виде монстров. Однако такое утверждение не верно.
«При условии, что у ребенка гармоничное развитие в семье и его эмоции и переживания обсуждаются, а не сдерживаются и подвергаются стыду. Только при соблюдении этих условий, в принципе, ничего страшного в этих игрушках нет», – заключила врач.