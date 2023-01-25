Роскачество исследует мягкие игрушки Чебурашка из-за негативных отзывов покупателей

Роскачество начнет проверку мягких игрушек в виде известного мультгероя Чебурашки. После выхода одноименного фильма в России начался ажиотаж на такие изделия, заявили в ведомстве.

Поводом стало большое количество таких игрушек, наводнивших рынок, в том числе изготовленных в Китае, а также негативные отзывы покупателей.

«Роскачество, вслед за завершившимися недавно испытаниями игрушек Хагги Вагги, проверит детские мягконабивные игрушки в виде персонажа Чебурашка. <…> Планируется, что результаты исследования будут обнародованы во втором квартале 2023 года», — отметили в организации.

Обратившиеся в Роскачество опасаются, что товары изготовлены из некачественных материалов, так как быстро приходят в негодность. Подозрения часто вызывает и неприятный химический запах. «При этом среди изделий наблюдается широкий разброс стоимости за единицу товара, что требует подтверждения о реальном качестве игрушек», — заявили в организации.

Напомним, что ранее Роскачество проверило популярные игрушки Хагги Вагги, после чего их сняли с продажи из-за превышений по фенолу.