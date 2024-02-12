Роскачество и ДУМ Татарстана договорились о совместном развитии халяль-индустрии

Российская система качества (Роскачество), Духовное управление мусульман Татарстана и Комитет по стандарту халяль при ДУМ РТ договорились о совместной работе по развитию халяльной индустрии в России. На территории региона откроется территориальное представительство Федерального центра компетенций халяль при Роскачестве, сообщает пресс-служба организации.

Соглашение сегодня подписали в Казани руководитель Роскачества Максим Протасов, председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин и председатель Комитета по стандарту халяль ДУМ РТ Аббяс хазрат Шляпошников в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова, представителей Минпромторга России и органов законодательной и исполнительной власти РТ.

Соглашение нацелено на развитие экосистемы халяль, улучшение процессов управления и производства, внедрение систем менеджмента качества халяльной продукции и услуг, а также взаимную работу по стандартизации, сертификации, подготовке и реализации образовательных продуктов, мониторингу, продвижению и популяризации сферы халяль на территории страны и на международном уровне.

Стороны также договорились о вхождении муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина в наблюдательный совет Центра компетенций халяль.

«Плотное взаимодействие Центра компетенций халяль при Роскачестве, авторитетной религиозной организации в лице ДУМ РТ и профессиональных экспертов в сфере халяль из Комитета халяль при ДУМ РТ окажет серьезное позитивное влияние на развитие индустрии халяль в нашей стране, сделает еще более профессиональной работу по сертификации халяль, а также инструментами просвещения потребителей и образования производителей, рестораторов и торговых сетей в этой сфере», — заметил глава Роскачества Максим Протасов.

Кроме того, по его мнению, открытие представительства Федерального центра компетенций халяль «не только в перспективе выведет Татарстан в лидеры по количеству внесенных в базу Росаккредитации сертификатов, но и позволит сформировать национальную сеть офисов по сертификации, сделает созданную национальную инфраструктуру халяль еще более авторитетной и среди российских, и, конечно, международных потребителей товаров и услуг Халяль».

Помимо прочего, Роскачество и ДУМ РТ займутся обменом информацией, начнут проводить выставки, форумы и семинары, а также участвовать в других видах совместной деятельности.

Муфтия Татарстана в этом контексте обратил внимание на достижения халяльной индустрии республики. Согласно данным Минсельхозпрода РТ, в 2023 году экспорт халяльной продукции из регионов составил 11 млн долларов. Рынок халяль-индустрии Татарстана — это более 100 производств, из которых примерно 20 ориентированы на экспорт. Правительство РТ также уделяет особое внимание развитию халяль-индустрии. В 2019 году была разработана дорожная карта концепции Halal Life Style, которая успешно реализуется.

Во многом, по оценке священнослужителя, этому способствует Комитет по стандарту халяль ДУМ РТ, учредителем которого является татарстанский муфтият. Некоторые крупные предприятия наладили полный цикл халяльного производства. Внутренний спрос полностью удовлетворяется местными производителями (начиная от мяса птицы и заканчивая готовой едой).

«Любое развитие отрасли должно подкрепляться научными исследованиями. В Татарстане благодаря совместной работе комитета с ведущими вузами создана уникальная научно-образовательная база, в которой содержатся ответы на современные вопросы халяль-индустрии: от пищевых добавок до медикаментов», — добавил Камиль хазрат Самигуллин.