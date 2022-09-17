Минобороны России сообщило об очередном безуспешном наступлении ВСУ в Херсонской области

В районе Правдино Херсонской области ВСУ предприняли очередную попытку контрнаступления, в которой принимали участие две роты при поддержке 9 танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

«В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 7 танков и 13 боевых машин пехоты», — сказано в сообщении.

В результате высокоточных ударов ВС РФ 46-я аэромобильная бригада в районах Березнеговатое и Великое Артаково и 24-я механизированная бригада в районе Безыменное потеряли более 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков и 14 единиц военной техники.

Также сообщается о поражении пунктов временной дислокации подразделения нацформирования «Кракен», 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад в Харьковской области и уничтожении более 50 националистов и свыше 10 единиц спецтехники и автомобилей.

Потери 58-й и 93-й мотопехотных бригад в районах Дружковка и Артёмовска, 53-й механизированной бригады в районе Зайцево ДНР составили более 230 солдат ВСУ, 10 танков и 23 боевые бронированные машины.

Также были уничтожены 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Золочев Харьковской области, Кирово ДНР, Омельник и Веселянка Запорожской области, 8 беспилотников в районах Покровского, Берестового, Кодемы ДНР, Вербового, города Пологи Запорожской области, Нововоскресенского, Чкалова Херсонской области и Комсомольского Николаевской области.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.