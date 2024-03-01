Росгвардия продолжает обеспечивать безопасность во время «Игр будущего» в Казани

С первых дней проведения международного фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани росгвардейцы вместе с правоохранительными структурами республики участвуют в обеспечении усиленных мер по охране порядка в местах проведения состязаний и других общественно значимых и туристических частях города. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что места проведения мероприятий предварительно обследуются специалистами-взрывотехниками с применением специально обученных собак. В свою очередь работу сотрудников ЧОП, задействованных в обеспечении безопасности участников мероприятия, контролируют сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Напомним, 21 февраля в Казани стартовал международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Это первое в истории масштабное спортивное мероприятие на стыке физического и цифровых миров, сочетания классического спорта, киберспорта и цифровых технологий. На турнир собрались порядка 2000 спортсменов из 107 стран мира.



Для проведения соревнований на спортивных объектах республики заявлена 21 инновационная дисциплина. На сегодня некоторые из них уже успешно завершились, определив первых чемпионов.