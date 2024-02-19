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Росгвардейцы Казани усилили меры по охране порядка во время «Игр будущего»
Военнослужащие и сотрудники Росгвардии принимают участие в обеспечении безопасности «Игр будущего» в Казани.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в целях обеспечения безопасности участников мероприятия, жителей и гостей столицы Татарстана стражами порядка приняты усиленные меры по охране общественного порядка в местах проведения состязаний и других общественно значимых локациях города.
Места проведения мероприятий предварительно обследуются специалистами-взрывотехниками с применением специально обученных собак. В свою очередь работу сотрудников ЧОП, задействованных в обеспечении безопасности участников мероприятия, контролируют сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.
Отметим, что церемония открытия «Игр будущего» состоится 21 февраля, но первый соревновательный день турнира уже стартовал. Наиболее ожидаемые соревнования популярной онлайн-стратегии Dota 2 начались в отеле «Корстон». В них принимают участие 16 команд, включая коллективы из России, Китая, Перу, Ирана и Филиппин. Подробнее о том, где пройдут турниры, как туда добраться и когда можно будет увидеть российских звезд, рассказывало агентство.
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