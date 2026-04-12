Росгвардия обеспечила безопасность на Пасху в Татарстане
Военнослужащие и сотрудники Росгвардии в Республике Татарстан обеспечили безопасность во время празднования Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.
В ночь на праздник в православных храмах региона прошли богослужения. Наиболее посещаемыми стали Собор Казанской иконы Божией Матери и Раифский Богородицкий монастырь.
Всего пасхальные службы в республике посетили около 49 тысяч человек.
Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали военнослужащие казанского специального моторизованного полка Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН территориального управления ведомства совместно с сотрудниками МВД.
В Набережных Челнах перед началом богослужений места массового пребывания людей обследовали специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Тайфун» с использованием служебных собак, обученных на поиск опасных предметов и оружия.
В муниципальных районах республики сотрудники вневедомственной охраны усилили наряды полиции.
Благодаря совместной работе Росгвардии и МВД нарушений общественного порядка и безопасности во время праздника не зафиксировано.
Во всех православных храмах Татарстана сегодня ночью встретили главный праздник – Воскресение Христово. Несколько сотен верующих собрались на праздничную службу в соборе Казанской иконы Божией Матери. Возглавил богослужение митрополит Кирилл.