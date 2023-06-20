Росгидромет предупредил об «апрельской погоде» в Татарстане

В ряде регионов России ожидается похолодание. Температуры в них будут на 6–10 градусов ниже нормы, что сопоставимо с показателями апреля, рассказал в беседе с «Интерфаксом» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень холодная погода на огромной территории — в Поволжье, на Урале и юге западной Сибири — на 6–8 и даже на 10 градусов погода ниже нормы. И это связано с хорошо выраженным затоком холодных воздушных масс», — заявил он.

Так, с 21 по 23 июня в Татарстане ожидается от 4 до 9 градусов в ночные часы, а днем столбики термометров не поднимутся выше 12 градусов. В Оренбургской области прогнозируются заморозки до −2 градусов, в Кировской области — от 3 до 8 градусов ночью и до 11–16 — днем, в Башкирии — от 2 до 7 градусов ночью и до 15 градусов днем.

Кроме того, похолодание придет в Свердловскую, Челябинскую и Курскую области.

В то же время в некоторых регионах, наоборот, ожидается жаркая погода. Так, в Магаданской области синоптики прогнозируют до 30–33 градусов, на Чукотке — до 28 градусов, в Якутии — 29–33 градуса. Такие температуры на 7–10 градусов превышают температурные нормы, установленные в этих регионах.

Напомним, в среду в Татарстане прогнозируются туман, сильный ветер и до +18 градусов.