Росфинмониторинг внес журналистку Кеворкову в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил российскую журналистку Надежду Кеворкову в перечень террористов и экстремистов, следует из информации на сайте ведомства.

Кеворкова была арестована 7 мая в Москве по делу об оправдании терроризма. Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов, сообщал адвокат Калой Ахильгов. Первый был опубликован в ее телеграм-канале в 2018 году, в нем говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод, по словам адвоката, связан с оправданием деятельности «Талибана»*.

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность