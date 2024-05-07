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Следствие попросило арестовать журналистку Кеворкову по делу об оправдании терроризма
Следователи просят суд арестовать журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов, сообщал адвокат Калой Ахильгов. Первый был опубликован в ее телеграм-канале в 2018 году, в нем говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод, по словам адвоката, связан с оправданием деятельности «Талибана»*.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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