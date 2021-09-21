«Росэнергоатом» построит в Иннополисе крупнейший в Поволжье Центр обработки данных

Концерн «Росэнергоатом» построит в Иннополисе Центр обработки данных (ЦОД) федерального уровня стоимостью в 9 млрд рублей. Первая очередь ЦОД будет открыта в 2022 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора концерна Сергей Мигалин на полях форума Kazan Digital Week.

«Сегодня у „Росэнергоатом“ три ЦОД федерального уровня, мы сооружаем еще пять ЦОД. И мы начинаем строить наш ЦОД в Иннополисе. Мы закончили проектирование, весной начнем строить. Я надеюсь, что через 18 месяцев в Татарстане появится крупнейший в Поволжье ЦОД федерального уровня. Спасибо руководству Татарстана и Иннополиса», — сказал Мигалин.

Он уточнил, что первый этап стоит порядка 4 млрд рублей. «ЦОД рассчитан на 2 тыс. стоек с возможностью расширения. В целом будет более 9 млрд рублей инвестиций», — уточнил Мигалин.

В Казани с 21 по 24 сентября проходит международный форум Kazan Digital Week, ориентированный на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий. Среди участников форума — Президент Татарстана Рустам Минниханов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак.

Во время форума эксперты обсудят вопросы развития сферы высоких технологий по 10 направлениям: «Интеллектуальные транспортные системы», «Ситуационные центры», «Цифровая индустрия 4.0», «Экосистема финтех», «Кибербезопасность», «Инновации, интегрированные в бизнес», «Цифровые технологии в сфере образования», «Цифровые технологии в сфере культуры», «Цифровые технологии в сфере здравоохранения» и «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства».

В рамках форума пройдут панельные дискуссии и круглые столы, выставки, на которых будут представлены мировые IT-проекты, технические туры и мастер-классы. Еще одной частью форума станут заседание рабочей группы Федерального дорожного агентства по вопросам внедрения интеллектуальных транспортных систем в регионах России и заседание Правительства РТ по вопросам цифровизации промышленности.