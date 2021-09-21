Минниханов и Шадаев открыли форум Kazan Digital Week

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев открыли на «Казань Экспо» международный форум Kazan Digital Week, ориентированный на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий.

«Цифровая трансформация заявлена Президентом России как одна из четырех целей национального развития. „Цифра“ сейчас должна в большем объеме внедряться в нашу жизнь, во все отрасли, начиная от здравоохранения, образования, в промышленность, сельское хозяйство. У нас есть топ-10 отраслей, которые у нас находятся в отдельном фокусе. В этом году по ним принята Стратегия цифровой трансформации. Очень важно, чтобы это все осталось не на уровне документов. Очень важно, чтобы это все пошло в жизнь, чтобы новые решения внедрялись», — сказал Шадаев.

По его мнению, форум будет полезен для развития компаний и технологий и обмена опытом.

Он отметил, что ему очень понравилась площадка «Казань Экспо» и министерство будет рассматривать ее для проведения собственных мероприятий.

Президент Татарстана отметил, что форум проходит при поддержке Правительства РФ. «Цифровизация — это очень важно. Этот [форум] — новая площадка, где мы можем обменяться опытом, показать на что способны. Мы уже часть экспозиции прошли, много интересных вещей увидели», — сказал Минниханов.

Он пожелал участникам Kazan Digital Week интересной работы.

Во время форума эксперты обсудят вопросы развития сферы высоких технологий по 10 направлениям: «Интеллектуальные транспортные системы», «Ситуационные центры», «Цифровая индустрия 4.0», «Экосистема финтех», «Кибербезопасность», «Инновации, интегрированные в бизнес», «Цифровые технологии в сфере образования», «Цифровые технологии в сфере культуры», «Цифровые технологии в сфере здравоохранения» и «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства».

В рамках форума пройдут панельные дискуссии и круглые столы, выставки, на которых будут представлены мировые IT-проекты, технические туры и мастер-классы. Еще одной частью форума станут заседание рабочей группы Федерального дорожного агентства по вопросам внедрения интеллектуальных транспортных систем в регионах России и заседание Правительства РТ по вопросам цифровизации промышленности.