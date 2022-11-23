«Росэнергоатом» насчитал более 20 попаданий на территорию ЗАЭС

За четыре дня обстрелов на территорию Запорожской АЭС попало более 20 снарядов крупного калибра. Об этом сообщил представитель «Росэнергоатома» Дмитрий Шевченко.

По его словам, после паузы станция вот уже четыре дня подвергается обстрелам со стороны Украины. То, что снаряды принадлежат ей, подтверждает их маркировка.

«Я не специалист, но на этом осколке, который я нашел после обстрела на территории ЗАЭС, маркировка на латинице. Насколько я понимаю, такая маркировка не используется в боеприпасах производства России или Советского Союза... Около двух месяцев не было (обстрелов — ред.). За последние четыре дня дважды массированные удары. Это более 20 попаданий на территорию, и это были попадания орудий крупного калибра», — заявил специалист в беседе с РИА Новости.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожье считает неприемлемым западный вариант зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Если он будет принят, демилитаризованный Энергодар и саму станцию сразу же захватят ВСУ.