Западный вариант создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС неприемлем. Если Запорожье примет его, демилитаризованный Энергодар и станция сразу же будут захвачены украинскими боевиками. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Запад вместе с [Президентом Украины Владимиром] Зеленским пытаются продавить вариант так называемой зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Было бы хорошо, но слово „безопасность“ предусматривает демилитаризацию Энергодара, где мы прекрасно понимаем, гарантированно сразу появятся боевики Зеленского», — объяснил представитель главного совета администрации Запорожья.

По его словам, Киев не остановится, взяв под контроль ЗАЭС. Вслед за этим сразу же начнется шантаж — уже «куда большего уровня», чем сегодня.