Росавтодор разработал программу развития участков трассы М7 в Татарстане

Федеральное дорожное агентство разработало программу по развитию участков трассы М7 в Татарстане, которые войдут в скоростной транспортный маршрут Казань — Екатеринбург. Организацию и планирование дорожных работ во время рабочей поездки в республику обсудил руководитель Росавтодора Роман Новиков, сообщает пресс-служба ведомства.

«На участке 861 — 987 км предусмотрено строительство 22 разноуровневых пешеходных переходов протяженностью 2418 метров, на 987 — 1071 км— строительство обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов. На участках 1061 — 1068 км, 1070 — 1155 км и 1161 — 1166 км запланирована реконструкция, а на отрезке 1154 — 1161 км — капитальный ремонт», — говорится в сообщении.

По участку трассы М7 в Набережных Челнах разработаны проекты по строительству развязок на Орловском кольце и Сармановском проспекте, а также еще одной развязки на 796-м км на северной объездной дороге Казани.

В состав скоростного транспортного маршрута Казань — Екатеринбург в Татарстане войдет три участка: два отрезка трассы М7 с 858-го по 987-й км и с 1070-го по 1166-й км, а также участок строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов.

На первом объекте (с 858-го по 987-й км) проезд обеспечен по четырем полосам движения со скоростью 90 км/ч. Для соответствия требованиям скоростного маршрута здесь планируется строительство 22 надземных пешеходных переходов. Далее скоростной маршрут пройдет по новой дороге вблизи Камского кластера и в обход Набережных Челнов.

Автодорогу первой категории длиной 80,48 километра проложат от 987-го до 1069-го км трассы М7 (село Костенеево — поселок Сосновый Бор). Запланировано также строительство моста через Каму у села Котловка.

Реализация проекта разделена на три этапа. Проектная документация второго этапа протяженностью 23,75 километра находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе России. Предполагается, что второй этап обхода начнется возле деревни Сарсаз-бли и продлится до пересечения с региональной автодорогой Набережные Челны — Альметьевск. Здесь планируется строительство восьми мостов, одной транспортной развязки, двух путепроводов, пересечений в разных уровнях и переустройство девяти магистральных трубопроводов.

В настоящее время ведется проектирование первого и третьего этапов протяженностью 23,07 и 33,66 километра. Ожидается, что оба проекта в этом году будут направлены в Главгосэкспертизу России.

Последний участок, который войдет в состав скоростного транспортного маршрута Казань — Екатеринбург в Татарстане, — отрезок трассы с 1070-го по 1166-й км. Предусмотрена его реконструкция с расширением проезжей части до четырех полос. Дорожники также построят и реконструируют 10 мостов, 13 транспортных развязок и более 20 надземных пешеходных переходов. Реконструкция участка автодороги общей протяженностью более 98 километров пройдет в пять этапов. К разработке проектной документации планируется приступить до конца этого года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым.