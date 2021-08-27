Минниханов обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства строительство М-7

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили вопросы реализации дорожных проектов на территории Татарстана, в том числе строительство скоростной автодороги М-7 «Волга» с обходом Нижнекамска и Набережных Челнов и трассы «Казань — Екатеринбург», а также реконструкцию подъезда к международному аэропорту «Казань».

Как пройдет трасса Казань — Екатеринбург, почему изменили маршрут обхода Нижнекамска и какой проект разгрузит дорогу Казань – Оренбург, в материале «Татар-информ».