Одна авиакомпания изменит расписание рейсов из-за закрытия воздушного пространства Ирана

Компания «Аэрофлот» скорректировала расписание рейсов после закрытия воздушного пространства Ирана. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Так, компания отменила рейсы Москва – Тегеран и SU520/521 Москва - Дубай - Москва за 13 июня. Также скорректировали маршруты рейсов в Дубай и из него, в Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале. Они пройдут в обход Ирана через Пакистан.

«Рейсы в Дубай и из него, в Абу-Даби и Доху на среднемагистральном флоте будут осуществляться с дополнительной посадкой в Самаре на дозаправку», – говорится в сообщении.

Отмечается, что время полета на маршрутах, которые были скорректированы, увеличится в среднем на 1-2 часа.

Измененное расписание будет действовать, пока не восстановится полная безопасность полетов гражданских воздушных судов в указанных направлениях.

В компании отметили, что за изменениями можно следить на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте перевозчика.

Пассажиры, которые собирались лететь в Тегеран и из него, могут вернуть билеты на отмененные рейсы, подчеркнули в пресс-службе «Аэрофлота».