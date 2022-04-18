Росавиация вновь продлила ограничение на полеты в аэропорты юга и центра России

В России до 25 апреля продлено ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части страны. На этот период компаниям рекомендуется подбирать альтернативные маршруты, сообщает Росавиация.

«До 25 апреля 2022 года 03.45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов», — говорится в сообщении.

Так, временно недоступны воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. В качестве альтернативных вариантов предлагаются аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Первое ограничение было введено 24 февраля, после того как Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Позже было объявлено, что аэропорты, которых коснулись введенные меры, получат субсидии для компенсации потерь.