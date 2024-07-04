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Общество 4 июля 2024 10:59

Росавиация утвердила еще два субсидируемых маршрута из Казани

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Росавиация утвердила еще два субсидируемых маршрута из Казани
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Росавиация включила в перечень субсидируемых авиамаршрутов еще 28 межрегиональных рейсов, два из которых связывают Казань с другими городами. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

К субсидируемым направлениям отнесены авиарейсы из Казани в Нижневартовск и из Костромы в столицу Татарстана, отмечается в сообщении Росавиации.

В общей сложности пассажирам теперь доступны перелеты по специальным тарифам на 293 маршрутах. На реализацию программы из федерального бюджета выделено почти 8,1 млрд рублей, еще примерно 7,9 млрд авиаперевозчики должны получить из региональных бюджетов.

Татарстан входит в число субъектов Федерации, через которые проходит наибольшее число субсидируемых межрегиональных маршрутов. В республике их 38 — больше только в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (44) и Ямало-Ненецком автономном округе (40). На отдельно взятый Международный аэропорт «Казань» приходится 27 маршрутов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане весной был расширен перечень субсидируемых авиарейсов из Казани.

#международный аэропорт казань #субсидируемые авиаперевозки #авиарейсы
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