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Происшествия 24 июня 2025 22:47

Росавиация сообщила о корректировке расписания рейсов в Казань из-за ограничений

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Росавиация сообщила о корректировке расписания рейсов в Казань из-за ограничений
Фото: t.me/airportkazan

Авиакомпании корректируют расписание полетов из-за ограничений в связи атакой БПЛА в Казани. Об этом сообщает Росавиация.

«Аэрофлот» отменил некоторые рейсы из Казани, Самары и Саратова. Пассажирам отмененных рейсов предлагается переоформление билетов на последующие рейсы или возврат денежных средств.

О вынужденных корректировках в расписании также сообщила авиакомпания Nordwind.

В свою очередь в пресс-службе казанского аэропорта заявили, что вместе с авиакомпаниями принимают все необходимые меры для обеспечения комфорта пассажиров.

Сегодня власти Татарстана сообщили о четырех БПЛА, сбитых над территорией республики. С 11:08 на территории Татарстана действует режим «Беспилотная опасность». В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения. Судя по онлайн-табло, задерживаются десятки авиарейсов.

#аэропорт Казань #Росавиация
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