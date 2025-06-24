Росавиация сообщила о корректировке расписания рейсов в Казань из-за ограничений
Авиакомпании корректируют расписание полетов из-за ограничений в связи атакой БПЛА в Казани. Об этом сообщает Росавиация.
«Аэрофлот» отменил некоторые рейсы из Казани, Самары и Саратова. Пассажирам отмененных рейсов предлагается переоформление билетов на последующие рейсы или возврат денежных средств.
О вынужденных корректировках в расписании также сообщила авиакомпания Nordwind.
В свою очередь в пресс-службе казанского аэропорта заявили, что вместе с авиакомпаниями принимают все необходимые меры для обеспечения комфорта пассажиров.
Сегодня власти Татарстана сообщили о четырех БПЛА, сбитых над территорией республики. С 11:08 на территории Татарстана действует режим «Беспилотная опасность». В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения. Судя по онлайн-табло, задерживаются десятки авиарейсов.