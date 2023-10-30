Росавиация сократила срок закрытия аэропорта Махачкалы из-за массовых беспорядков

Аэропорт Махачкалы может возобновить работу в ночь на 31 октября, сообщает Росавиация.

«Период временного закрытия аэропорта Махачкалы будет продолжаться предварительно до 02.59 мск 31 октября. Открытие аэропорта произойдет только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории», – отметили в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября.

Напомним, накануне несколько сотен человек собрались на акцию протеста у аэропорта Махачкалы, куда приземлился очередной регулярный рейс из Тель-Авива. Собравшиеся выступали против палестино-израильского конфликта.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло назвал произошедшее в Махачкале спланированной извне провокацией.