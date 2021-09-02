Росавиация с 10 сентября увеличит число полетов в ОАЭ, Финляндию и Германию

С 10 сентября будет увеличено число регулярных рейсов из России в Объединенные Арабские Эмираты, Финляндию и Германию. Об этом со ссылкой на решение федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщает пресс-служба Росавиации.

В частности, частота еженедельных рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Дубай увеличится с одного до семи, а по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки — с семи до 14. Кроме того, полеты по маршруту Калининград — Берлин будут выполняться дважды в неделю.

«Полеты по указанным маршрутам будут осуществляться на взаимной основе российскими и иностранными авиакомпаниями», — уточняют в Росавиации.

При этом оперштаб продлил до 1 октября текущего года включительно действующие ограничения по авиасообщению в Танзании из-за сохраняющейся в этой африканской стране сложной эпидемиологической обстановки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из Казани с 9 сентября возобновятся авиарейсы в Будапешт.