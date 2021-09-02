Из Казани возобновятся авиарейсы в Будапешт

Из Казани с 9 сентября возобновится авиасообщение с Будапештом. Расписание полетов размещено на сайте авиакомпании Wizz Air.

В сентябре рейсы будут выполняться по четвергам, а с октября уже два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

«Самолеты авиакомпании прибывают в терминал 2 аэропорта Будапешт и вылетают из того же терминала. Аэропорт находится в 25 км от центра Будапешта», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте венгерского лоукостера.

Ранее авиакомпания выполняла рейс Казань – Будапешт с 30 октября 2019 года по март 2020-го.