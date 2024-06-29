Росавиация расследует инцидент с самолетом «ЮВТ Аэро» в аэропорту Екатеринбурга

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Случившееся сегодня с самолетом татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» в аэропорту Екатеринбурга выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы квалифицировано Росавиацией как серьезный инцидент. По нему будет проведено расследование, сообщает в своем Telegram-канале представитель ведомства.

«Произошедшее событие классифицировано Росавиацией, предварительно, как серьезный авиационный инцидент. Его расследованием займутся специалисты Уральского МТУ Росавиации», — отметил, в частности, представитель федерального агентства. Целью расследования, по его словам, станет установление причин произошедшего и принятие мер по их предотвращению в будущем.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня около 11.00 по Москве самолет Bombardier CRJ-200 бугульминской авиакомпании «ЮВТ Аэро», прибывший из Тобольска, после посадки в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» выкатился за пределы ВПП на полосу безопасности.

На борту воздушного судна находились 49 человек: три члена экипажа и 46 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал, а сам самолет не получил повреждений. Пассажиров благополучно доставили в терминал аэропорта, где им выдали багаж.

Из-за инцидента аэропорт «Кольцово» временно ввел ограничения на прием воздушных судов. В результате три борта были перенаправлены на запасные аэродромы. В 12.00 воздушная гавань заработала в штатном режиме.