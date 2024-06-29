Самолет «ЮВТ Аэро» выкатился за пределы ВПП в аэропорту Екатеринбурга

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» произошел инцидент с самолетом авиакомпании «ЮВТ Аэро». Воздушное судно модели CRJ-200, прибывшее из Тобольска, после посадки выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы на полосу безопасности, передает РИА Новости.

В результате происшествия никто не пострадал, а само воздушное судно не получило повреждений. Все пассажиры благополучно доставлены в терминал аэропорта, где им выдали багаж.

Из-за инцидента аэропорт «Кольцово» временно ввел ограничения на прием воздушных судов. В результате три рейса были перенаправлены на запасные аэродромы. Однако вскоре воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме и в настоящее время осуществляет прием и отправку самолетов без ограничений.