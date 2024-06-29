Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Самолет «ЮВТ Аэро» выкатился за пределы ВПП в аэропорту Екатеринбурга
В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» произошел инцидент с самолетом авиакомпании «ЮВТ Аэро». Воздушное судно модели CRJ-200, прибывшее из Тобольска, после посадки выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы на полосу безопасности, передает РИА Новости.
В результате происшествия никто не пострадал, а само воздушное судно не получило повреждений. Все пассажиры благополучно доставлены в терминал аэропорта, где им выдали багаж.
Из-за инцидента аэропорт «Кольцово» временно ввел ограничения на прием воздушных судов. В результате три рейса были перенаправлены на запасные аэродромы. Однако вскоре воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме и в настоящее время осуществляет прием и отправку самолетов без ограничений.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников