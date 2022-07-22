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Транспорт
22 июля 2022  09:38

Росавиация продлила ограничение полётов в аэропорты юга и центра России до 30 июля

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В южной и центральной части России вновь продлен режим временного ограничения полетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 30 июля 2022 года[,] 3.45 по московскому времени», — отмечается в сообщении ведомства.

Таким образом, закрытыми останутся воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. 

Все остальные аэропорты страны работают штатно. Авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров альтернативными маршрутами, проходящими через Волгоград, Сочи, Ставрополь, Минеральные Воды и Москву. 

Режим временного ограничения полетов вызван продолжающейся специальной военной операцией на Украине. О ее начале 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.

#ограничение авиасообщения #Росавиация
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