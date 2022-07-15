Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга России до 24 июля

В южной и центральной части России опять продлен режим временного ограничения полетов. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

«Режим <…> продлен до 24 июля 2022 года[,] 3.45 по московскому времени», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, по-прежнему останутся закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Все остальные воздушные гавани страны работают штатно. Для перевозки пассажиров альтернативными маршрутами авиаперевозчики могут использовать аэропорты Волгограда, Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Москвы.

Режим временного ограничения полетов вызван проведением специальной военной операции на Украине. О ее начале 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.