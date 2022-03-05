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Транспорт
5 марта 2022  09:57

Ограничение полетов на юге России продлено до 14 марта

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Ограничения на использование воздушного пространства в пределах аэропортов юга России продлены до 14 марта, до 3:45 по московскому времени. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кубанских воздушных гаваней «Аэродинамика».

Ранее сообщалось, что мера введена из-за того, что территория аэродромов признана небезопасной, и действует до 8 марта. Аэродром Сочи работает в качестве временного хаба в штатном режиме. 

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором рассказал о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны РФ заявили, ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

#спецоперация на Украине
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