Росавиация: число авиапроисшествий в России в 2025 году снизилось на треть

Количество авиационных происшествий в России в 2025 году уменьшилось на треть по сравнению с предыдущим годом. По данным Росавиации, за год было зарегистрировано 26 происшествий – на 12 меньше, чем в 2024‑м, пишет РИА Новости.

Из них 14 случаев классифицированы как аварии и 12 – как катастрофы. Годом ранее в стране произошло 20 аварий и 18 катастроф.

Несмотря на общее снижение числа авиапроисшествий, количество погибших выросло. В 2024 году жертвами авиакатастроф стали 64 человека, тогда как в 2025‑м – 73. Существенный рост связан с крушением Ан‑24 в Амурской области в июле: на борту находились 48 человек, все они погибли.

Число пострадавших, напротив, резко сократилось. Если в 2024 году в авиационных происшествиях пострадали 57 человек, то в 2025 году – лишь 10.