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Происшествия 24 июля 2025 12:12

При крушении самолета Ан-24 в Амурской области все пассажиры погибли

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Самолет Ан-24, потерпевший крушение в Амурской области, загорелся при падении. В ходе осмотра места катастрофы с вертолета Ми-8 спасатели не обнаружили выживших.

По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли. Вертолет со спасателями пока не может приземлиться в районе крушения из-за сложного рельефа – авария произошла на горном склоне. На месте продолжается пожар.

Число пассажиров уточняется. По данным оперативных служб: 40 пассажиров, в том числе два ребенка и шесть членов экипажа. По информации губернатора Амурской области Василия Орлова, 43 пассажира, в том числе пятеро детей и шесть членов экипажа.

Работа спасателей осложнена труднодоступностью места катастрофы.

Напомним, что в Амурской области сегодня велись поиски самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара».

Самолет совершал рейс из Благовещенска в Тынду.

Спустя время поисково-спасательный вертолет Росавиации обнаружил самолет в Амурской области.

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