Росатом заявил о блокировке США участия России в конференции МАГАТЭ в Вашингтоне

Соединенные Штаты фактически заблокировали участие России в конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке», которая должна пройти в Вашингтоне с 26 по 28 октября. Об этом заявила госкорпорация «Росатом» в своем Telegram-канале.

К участникам конференции «в соответствии с устоявшейся в период пандемии коронавирусной инфекции практикой» по видео обратится генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Очно поучаствовать в событии должны были представители руководства госкорпорации, а также Ростехнадзора.

«Запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке. По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил», — подчеркнули в компании.

Такое поведение американской стороны в Росатоме сочли проявлением неуважения к МАГАТЭ. В соответствии с соглашением между агентством и страной, принимающей мероприятие, государство обязано обеспечить представителям стран — членов МАГАТЭ возможность принять в нем участие.

«К сожалению, вынуждены констатировать, что без адекватного участия России, общепризнанного мирового лидера в сфере мирного использования атомной энергии, Вашингтонская конференция во многом утрачивает смысл», — заключили в госкорпорации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси удивился, насколько Президент РФ Владимир Путин осведомлен про Запорожскую АЭС и ситуацию вокруг нее.