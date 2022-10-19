Директор МАГАТЭ назвал Путина уверенным и знающим человеком

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси удивился, насколько Президент России Владимир Путин осведомлен про Запорожскую АЭС и ситуацию вокруг нее. Об этом Гросси рассказал в интервью телеканалу Telefe, сообщает РИА Новости.

«Он очень уверенный в том, что он делает, – отметил глава агентства. – Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности.

Гросси и Путин встретились 11 октября. Тогда Президент России предложил собеседнику обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, подчеркнув, что Москва открыта к решению всех вопросов.