Росатом запросил 3 млрд долларов из-за разрыва Финляндией контракта на возведение АЭС

Госкорпорация «Росатом» подала шесть исков на общую сумму 3 млрд долларов из-за расторжения контракта с финской компанией Fennovoima на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Об этом заявили в пресс-службе корпорации, сообщает ТАСС.

«Информация, содержащаяся в интервью г-на Йоахима Шпехта, о том, что Росатом „еще не начал официальный процесс“ [юридического разбирательства], не соответствует действительности. На сегодняшний день со стороны Росатома подано уже шесть исков на общую сумму 3 млрд долларов», — подчеркнули в компании.

При этом в госкорпорации уточнили, что «детали исковых заявлений являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Fennovoima требует у Росатома 2 млрд евро за недостроенную АЭС. По словам гендиректора финской компании Йоахима Шпехта, «спор ведется по нескольким вопросам, главным из которых является возвращение авансового платежа в размере 800 млн евро».

Контракт на строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1» был подписан в конце 2013 года. Общая стоимость проекта оценивалась в 7–7,5 млрд евро. Впрочем, сроки начала строительства АЭС неоднократно переносились. В начале мая 2022 года Fennovoima объявила о разрыве контракта с Росатомом, сославшись на усугубление риском из-за специальной военной операции на Украине и разрушения многих логистических цепочек.