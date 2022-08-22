Финская компания Fennovoima требует у «Росатома» 2 млрд евро за недостроенную АЭС

Финская энергетическая компания Fennovoima, которая должна была стать оператором новой атомной электростанции «Ханхикиви-1» по проекту «Росатома» в Финляндии, разорвала контракт на строительство АЭС. Она также подала судебный иск на возмещение российской госкорпорацией около 2 млрд евро, заявил генеральный директор компании Йоахим Шпехт. Об этом сообщает ТАСС.

«Спор ведется по нескольким вопросам, главным из которых является возвращение авансового платежа в размере 800 млн евро, сделанного в адрес „дочки“ российской госкорпорации — компании „РАОС Проект“. В целом сумма претензий составляет почти 2 млрд евро», — сказал Шпехт.

Он обратил внимание на то, что решение прекратить сотрудничество было обосновано риском задержек строительства АЭС российской стороной, а не конфликтом на Украине.

Глава финской компании допустил, что «Росатом» подаст ответный иск против Fennovoima, поскольку считает расторжение контракта безосновательным. Шпехт подчеркнул, что процесс разрешения этого судебного спора может занять несколько лет.