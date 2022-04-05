«Росатом» назвал комплексную систему учета отходов маркетплейсом

Комплексную систему по обращению с отходами I и II классов, запущенную в России 1 марта 2022 года, сравнил с маркетплейсом первый замгендиректора - директор блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров сегодня на пресс-конференции в ТАСС.

«Платформа работает как маркетплейс. У ее участников есть возможность заключить договор с федеральным оператором – ФГУП, подведомственным "Росатому", задача которого сделать рамочный договор с любым образователем. Прозрачные тарифы устанавливает ФАС. По этим тарифам отходообразователь передает отходы федеральному оператору», - сказал он.

Федеральный оператор в этой системе, на базе маркетплейса, объявляет тендерную процедуру, в которой может принять участию любой зарегистрированный переработчик и перевозчик отходов. Те, кто дают наиболее выгодные предложения, осуществляют заказ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращениями с отходами I-ll классов опасности зарегистрировались 318 татарстанских компаний. Это почти в 10 раз больше, чем на начало года. Оператором системы является ФГУП «Федеральный экологический оператор». Деятельность по обращению с такими отходами может осуществляться только в соответствии с договором, заключаемым с этим предприятием.