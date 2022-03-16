Число компаний из РТ, зарегистрированных в системе учета отходов, выросло в 10 раз

В федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращениями с отходами I-ll классов опасности зарегистрировались 318 татарстанских компаний. Это почти в 10 раз больше, чем на начало года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«С 1 марта вступили в силу изменения в Федеральный закон „Об отходах производства и потребления“. С этого момента участники рынка, осуществляющие деятельность по обращению с отходами I и II классов опасности, а также все юрлица, являющиеся образователями отходов I и II классов опасности, должны быть зарегистрированы в ФГИС ОПВК», — сказано в сообщении.

Оператором системы является ФГУП «Федеральный экологический оператор». Деятельность по обращению с такими отходами может осуществляться только в соответствии с договором, заключаемым с этим предприятием.

В конце прошлого года в системе было зарегистрировано лишь 39 компаний из РТ.