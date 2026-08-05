Российский киберспортсмен отказался от свадьбы Роналду ради турнира

Фото: portugal.fpf.pt

21-летний игрок в Counter-Strike 2 Илья Осипов (m0NESY) предпочел соревнования личному приглашению от футбольной легенды.

Российский киберспортсмен Илья, выступающий за Team Falcons, рассказал, что получил приглашение на свадьбу от Криштиану Роналду. Однако поездку на Мадейру пришлось отменить — в те же выходные у m0NESY запланирован турнир Esports World Cup 2026 по CS2.

«Меня пригласил он, это же мой кент. Мы виделись на чемпионате мира в 2025 году. Но фишка в том, что во время свадьбы Роналду у меня будет турнир. Я вот думаю, что в приоритете — свадьба Роналду или турнир», — признался киберспортсмен в эфире на Twitch.

Осипов спросил совета у своей девушки. Та ответила, что турнир важнее. С этим выбором игрок согласился.

О том, что Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу на Мадейре, стало известно 2 августа.