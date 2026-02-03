Роналду не принял участие в утренней тренировке «Аль-Насра»

Фото: ФК "Аль-Наср"

Форвард «Аль-Насра» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду не появился на утренней тренировке команды, организованной для игроков не принимавших участие в матче 20-го тура Про-лиги против «Эр-Рияда».

Накануне 40-летний форвард выразил протест из-за отношения к клубу со стороны владельцев и не вышел на поле. На фоне этого сразу же появились слухи, что Роналду может покинуть клуб и перейти в МЛС или один из клубов Европы.

В настоящий момент «Аль-Наср» борется за чемпионство с другим клубом Про-лиги – «Аль-Хилялем» и отстает на одно очко.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. На счету португальца 17 голов и 4 передачи в 18 играх за клуб из Саудовской Аравии в сезоне-2025/26.