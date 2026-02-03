Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» из Саудовской Аравии

Фото: ФК "Аль-Наср"

Нападающий «Аль-Насра» из Саудовской Аравии Кришиану Роналду может покинуть клуб. 40-летний форвард недоволен отношением к клубу со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), владеющего контрольным пакетом акций. Об этом сообщает издательство Record.

По мнению португальца, фонд препятствует команде выиграть титул – сообщает источник. Криштиану считает это проявлением неуважения к себе, так как он стремится к завоеванию первого чемпионского титула в Саудовской Аравией. Роналду не доволен положением дел клуба на трансферном рынке из-за того, что PIF не дает подписывать новых игроков для усиления команды.

Именно по этой причине Роналду отказался принимать участие в матче против «Эр-Рияда» в рамках 20 тура Про-лиги. Таким образом он выразил свой протест и пожертвовал личным рекордом в 1000 голов, к которому мог бы приблизиться в этой встрече. В настоящий момент на его счету 948 мячей.

«Аль-Наср» отстает от «Аль-Хиляля» на одно очко. Последним клубом тоже владеет вышеупомянутый фонд, а также двумя другими – «Аль-Иттихадом» и «Аль-Ахли».

Стоимость контракта Криштиану Роналду составляет 50 млн евро. В случае если он решит покинуть Саудовскую Аравию, главными претендентами на игрока остаются МЛС и европейские клубы.