Ромашина ошеломила испанок: как российские синхронистки взяли второе золото ЧЕ

В пятый день чемпионата Европы по водным видам спорта для российских спортсменов все было прекрасно. Мы ждали медалей и в синхронном плавании и в прыжках в воду. В случае с подопечными Ромашиной думали даже о золоте. Как все вышло и завоевал ли татарстанец Никита Шлейхер золото турнира - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: russwimming.ru

Без Китая - легкий вопрос

После откровенного говоря провального прошлогоднего чемпионата мира для наших синхронисток, на большом континентальном турнире мы ждали того, что ошибки будут учтены. Тем более, что в чемпионатах Европы не участвует Китай, поэтому обыграть, по большому счету, надо было только испанок.

И подопечные Светланы Ромашиной (главный тренер сборной России по синхронному плаванию) принялись решать вопрос. Сначала, в четвертый день, группой выиграли произвольную программу, где случился скандал, которого не ждали, а накануне, этой же «сборкой» отправились бороздить просторы в технической программе групп.

Напомню, на чемпионате мира в этом виде наши девочки уступили китаянкам, а потому полноценного реванша получиться не могло. Его придется отложить до лета следующего года. А вот испанок нельзя было подпустить близко. Тем более, что в памяти еще свежи слова испанской наставницы Андреи Фуэнтес в Сингапуре. Ну вы помните, про «съедим русских с соусом и картошкой».

Но, перефразируем великую русскую пословицу: «Вот тебе бабушка, не испанский день». Россиянки были настолько хороши, что итоговым трем баллам преимущества никто не удивился. Особенно радостно в этой ситуации за Ромашину - это ее первый большой турнир в новом качестве, а девчонки выходят и бьются за нее.

«Когда выбирали музыку, думали сделать её абсолютно другой от той. Которая была в прошлом году. Чтобы она была заводная, а судьи сидели и немножко снизу притаптывали. Чтобы им нравилось это изначально. И конечно, чтобы это нравилось самим девчонкам, и они смогли донести эту музыку, рассказать, какие они у нас красивые, шикарные. Была такая установка - чтобы мы, тренеры, стояли на помосте и танцевали, смотря, как девчонки выступают», - сказала Ромашина в эфире «Матч ТВ».

Фото: скриншот трансляции

Так уж получается, что золото приносит целиком и полностью вотчина Ромашиной - групповые упражнения. То, где она больше всего вкладывает своих сил. Возможно, уже сегодня будет третье - ведь впереди акробатическая программа.

Думаю, этот чемпионат Европы станет классной отправной точкой на пути к возвращению главного статуса - лучшей сборной мира. Надо продолжать.

Из антигероев в герои - первое золото для Татарстана

В выступлении сборной России по прыжкам в воду на этом чемпионате Европы все закрутилось, словно в кино. И этот самый фильм для нас еще в мае закрутил тренер прыгунов в воду Дмитрий Доброскок. Если помните, тогда, на чемпионате России, он обвинял татарстанского спортсмена Никиту Шлейхера и Руслана Тернового.

Дескать, парни нарушали режим, были пьяными на базе. И что уж совсем смешно, не носили нужную символику на награждение. Парни тогда извинились, хотя Никита до последнего отстаивал свою правоту. Но тогда было условие - не извинишься, выпрем из сборной.

При этом, все, включая Доброскока, понимали, Шлейхер - явный претендент на золото. И вот, 4 августа, Никита и Руслан выходят на финал в синхронных прыжках с вышки. Не знаю, что каждый из них в этот момент думал: может о семье, может об элементе, а может о том, что еще два месяца назад их чуть не отстранили от ЧЕ.

Руслан Терновой и Никита Шлейхер Фото: tatdiving.ru

И что самое смешное, они – люди, от которых всецело зависит результативность и показатель работы Доброскока. Спортсмены вышли и с первой попытки завладели преимуществом - первые две попытки были с легкой сложностью, затем четыре - с повышенной. Перед заключительным кругом - преимущество над вторым местом 23 очка. Все было предельно ясно. Оставалось просто не сорвать прыжок, чтобы не получить 0 баллов. Парни сделали его хорошо, и отправились за золотыми медалями.

«Эмоции переполняют. Нет слов, чтобы передать нашу радость за Никиту Шлейхера и Руслана Тернового. Поздравляем с заслуженным золотом чемпионата Европы! Это огромная гордость для всей Федерации прыжков в воду Республики Татарстан», - сказал президент Федерации прыжков в воду Татарстана Ефим Климов «ТИ-Спорту».

Как же иногда бывает непредсказуема спортивная судьба. Она снова доказывает: тот, кто верен себе - достоин большего. Что Шлейхер и Терновой доказали. И подарили праздник - не только Татарстану и Пензе, но и всей России.