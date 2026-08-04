Золотая месть Ромашиной: как российские синхронистки вернули золото ЧЕ

Четвертый день чемпионата Европы был важен не только для России в целом, но и для Татарстана, в частности. Ведь в борьбу за медали вступил Никита Шлейхер. Но вишенкой на торте все равно оставались наши синхронистки и их выступление в группе. Ведь там было кому и что доказывать. Подробности - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: olympic.ru

Сменили элемент накануне вечером

За несколько последних десятилетий мы привыкли, что сборная России по синхронному плаванию с больших международных турниров привозит только золото. Но потом случилось отстранение на четыре года, изменение международных правил, смена руководства команды - и вот мы едем на первый за пять лет чемпионат Европы не в качестве гегемона, а в качестве «одних из».

К чему бы я это спросите вы. А к тому, что накануне, разыгрывалось сразу две медали в этом виде спорта. Но в мужском соло, увы, мы остались с «деревяшкой» Захара Трофимова. И тут, в отличие от первых трех дней были ошибки не тренера, а сам спортсмен напортачил.

Но все мы ждали главного «блюда» - женскую группу в произвольной программе. И тут «минутка прошлого» - именно в этом виде на чемпионате мира в прошлом году наша команда даже не заявилась. Тогда Татьяна Покровская признала, что наши девочки не готовы. Потом была техническая программа - и то самое, известное испанское «мы съедим русских с соусом и картошкой».

Так что, вы понимаете, как важно было здесь победить. Это сразу и ответ испанкам, и месть Ромашиной за Покровскую. Да и импульс в дальнейшее для самой Светланы в качестве главного тренера сборной. Да и почти все девчонки из этого состава не имели медалей чемпионата Европы в своей карьере.

Но первыми вышли испанки, «откатали» как надо. Дальше - наши. Тут важно отметить, что в финале спортсменки могут делать ту же программу что и в предварительном раунде, а могут слегка усовершенствовать. Ромашина и компания решили в этот вечер ошарашить и нас, болельщиков, и судей.

Дело в том, что программа российских синхронисток в финале полностью повторяла их полуфинальную. Но главным сюрпризом стала последняя гибридная связка. Судьи даже сразу поставили желтый значок - и пошли пересматривать. Честно, в этот момент сердечко кольнуло - неужели третья подряд ошибка в карточке?

Но нет. Этот элемент был включен в карточку, а придуман, как позже оказалось, поздно вечером перед соревновательным днем - и что самое удивительное, подсмотрен у испанок:

«Первыми это сделали испанки в полуфинале. Их с этим пропустили, не забраковали связку, не поставили базу <...> И мы поняли: чтобы нам бороться, нужно набрать больше баллов сложности. Поэтому мы эту связку еще усложнили, подняв с 9 до 14 баллов», — сказала Ромашина в эфире «Матч ТВ».

Да, среди профессионалов в спортивном мировом сообществе сразу разгорелись споры - дескать, а по-спортивному ли принципу тут все было сделано. И снова тирады по типу: «Русские, что это такое?».Но, как правильно подчеркнула наставница наших синхронисток, победителей не судят.

Было возможно так сделать правилами? Да. Нашли мы этот изъян и быстро обернули его в нашу пользу? Тоже да. Но это в рамках правил. А значит, какие могут быть вопросы.

Шлейхер - князь серебряный, Кузнецов - мужик

Ну а сердечки татарстанских болельщиков были прикованы к прыжкам в воду. Там представитель нашей республики Никита Шлейхер в паре с Евгением Кузнецовым шел бороться за медаль в синхроне на трехметровом трамплине. Вообще, надо сказать, что парни давно прыгают вместе.

Недавно они в этом же составе выиграли чемпионат России в Казани. Еще из общего - у них совсем недавно родились дочки. При этом отметим, что к «Европе» они подходили в разном состоянии. Представитель Татарстана отбивался от обвинений тренера сборной Дмитрия Доброскока, давал пресс-конференции и готовился всех удивлять и брать медаль.

Евгений же только перед казанским турниром восстановился от тяжелой травмы из-за которой пропустил мировой турнир в Сингапуре. Но при этом заявлял, рано списали со счетов. Время доказывать для обоих настало в Париже. И первую попытку сделали неплохо. Вторую подсмазали и стали отставать от немцев. Предпоследней, пятой попыткой выбрались на второе место, но отрыв от европейцев был уже 14 баллов. Тут можно было уповать только на ошибку немцев. Но ее не случилось. И парни - с серебром.

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер Фото: russwimming.ru

«Серебряная медаль Никиты Шлейхера и Евгения Кузнецова большая радость для всей Федерации прыжков в воду Республики Татарстан. Мы искренне поздравляем ребят и тренерский штаб с этим результатом. При этом для нас чемпионат Европы продолжается: впереди у Никиты еще 2 дисциплины, и мы, конечно, надеемся, что сегодняшняя медаль станет не последней. Кроме того, в дисциплине хай-дайвинг Татарстан представляет Павел Истомин, за выступлением которого мы также внимательно следим и желаем ему успешного выступления. Вся республика сейчас болеет за наших спортсменов», – сказал «ТИ-Спорту» президент Федерации прыжков в воду Татарстана Ефим Климов.



Тренер татарстанского спортсмена Дмитрий Шлыков тоже доволен выступлением ребят:



«В целом, справились. Парни сделали все свои хорошие попытки, но не лучшие. Чтобы выигрывать нужно делать лучшие. Кузя – легенда. Все, через что он прошел после травмы, вызывает уважение», – сказал Шлыков «ТИ-Спорту».

А за Шлейхером, как в свое время и за лыжником Вылегжаниным, можно в последний год закрепить статус: «Князь серебряный». Впереди у Никиты личная дисциплина на все том же трамплине и синхрон на вышке с Русланом Терновым. Пора рушить стереотипы, Никита.