Специалист по ЖКХ объяснил, почему из-за холодов в домах не включают отопление

Уже после завершения отопительного сезона 2021-2022 годов, в мае, в Татарстан вернулись холода. Почему сейчас в дома невозможно подать тепло, объяснил исполнительный директор регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ, член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Технически достаточно очень сложно заново запустить дом, потому что большинство домов уже приступили к работе по подготовке к отопительному периоду, в том числе по опрессовке. Чтобы отключить отопление, нужно, чтобы в течение пяти дней в среднем температура была не ниже 8 градусов. Если такая температура держится, то происходит отключение», — напомнил специалист.

«Заново возобновить подачу тепла очень сложно, если мы говорим про большой город. Возможно, в муниципалитетах это сделать проще, потому что есть несколько поставщиков услуг. В Казани [всего] два крупных поставщика, уже запущены модернизация сетей, проводятся ремонтные работы», — пояснил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ассоциация «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» запустила опрос населения на тему удовлетворенности отопительным сезоном в 2021-2022 годах. По его итогам собранная информация будет доведена до органов власти, профильных министерств и ведомств республики. Ответить на вопросы можно по ссылке: https://forms.gle/DggMm8yRsGpjRTSj9.