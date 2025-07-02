Арабская авиакомпания в декабре запустит прямые рейсы из Казани в Абу-Даби

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Одна из авиакомпаний Объединенных Арабских Эмиратов 4 декабря запустит прямые рейсы из Абу-Даби в Казань. Полеты назначены до 19 апреля следующего года, сообщается на сайте перевозчика.

«Наша цель остается простой – напрямую связать Абу-Даби с местами, которые люди хотят посетить, и принять больше туристов, желающих посетить нашу прекрасную столицу ОАЭ», – отметил генеральный директор авиакомпании Etihad Airways Антониоальдо Невес.

Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Абу-Даби самолеты будут отправляться в 8.15 и прибывать в Казань в 12.30. Из столицы Татарстана вылеты запланированы на 13.25 с прибытием в ОАЭ в 19.50.

Пассажиров будут перевозить авиалайнерами Airbus A320.