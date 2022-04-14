Роман Широков о Слуцком в «Рубине»: «Плакаться не надо, спрашивать должен только с себя»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков раскритиковал работу главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. По словам бывшего футболиста «Зенита», «Спартака» и ЦСКА наставник казанцев пришел к тому, к чему шел и спрашивать он должен только с себя.

«С иностранцами "Рубин" опустился с 4 на 9-10 место, при этом пришло несколько новых легионеров. Вот работа тренера. Не надо ныть, что ушли иностранцы. Вопрос в другом — а что ты делал с другими, кроме иностранцев — как развивали ближайший резерв? Футболисты ближайшего резерва «Рубина» не могут выйти и обыграть состав команды ФНЛ, я имею ввиду "Краснодар" в последнем туре. Вопрос к тренерскому штабу — что вы делали, чтобы футболисты обоймы создавали конкуренцию основе? Слуцкий привык работать с 12-14 футболистами, на остальных ему по барабану. Пришел к тому, к чему шел. Плакаться не надо, спрашивать он должен только с себя», – цитирует Широкова «РБ Спорт».

Напомним, ранее футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал ситуацию в «Рубине». По словам функционера, главный тренер Леонид Слуцкий не справляется с работой в казанском клубе.