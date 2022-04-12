Агент Гурцкая: «Почему не увольняют Слуцкого? Наверное, у "Рубина" стоит задача вылететь»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал ситуацию в «Рубине». По словам функционера, главный тренер Леонид Слуцкий не справляется с работой в казанском клубе.

«Я не знаю, почему Слуцкого не увольняют и не знаю какая задача стоит перед ним в "Рубине". Но если руководитель клуба видит, что все плохо, что все матчи они проигрывают... Плюс ко всему добавился еще и нефарт дикий. Состав "Рубина" ничем не слабее команды "Ростова" и уж точно посильнее "Краснодара", которым они недавно проиграли. Скажу так. Слуцкий не справляется, у него ничего не получается в "Рубине"», – заявил Гурцкая в эфире шоу «Коммент.News».

Напомним, ранее бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью спортивной редакции «Татар-информа» прокомментировал критику судейства со стороны наставника казанского клуба Леонида Слуцкого.