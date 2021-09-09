Роман Шайхутдинов и делегация из Чечни ознакомились с разработками Иннополиса

В МВЦ «Казань Экспо» в эти дни проходит международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», на полях которого развернута выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы». С экспозицией ознакомились вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов и официальная делегация Чеченской Республики во главе с Премьер-министром Муслимом Хучиевым.

На выставке представлено около ста локаций, одна из которых посвящена инновационному центру «Иннополис». Гости ознакомились с разработкой Лаборатории нейронауки и когнитивных технологий Университета Иннополис для спортсменов — «умной» майкой, которая фиксирует мышечную активность с помощью датчиков и собирает информацию о выполнении упражнений, затем данные обрабатывает ИИ, он же дает спортсмену рекомендации по тренировкам.

Кроме того, на стенде IT-вуза Муслим Хучиев и Роман Шайхутдинов сразились в аэрохоккей с роботом-манипулятором Kuka. Разработка демонстрирует возможности компьютерного зрения, которое позволяет промышленному роботу адаптироваться под меняющиеся условия.

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IX Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит с 8 по 10 сентября. Ранее участники форума обсудили, как привлечь молодежь к традиционному спорту.