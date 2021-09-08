Вице-премьер Чернышенко в Казани: Россия проведет «Игры будущего» по IT-дисциплинам

Как привлечь молодежь к традиционному спорту, обсудили сегодня участники форума «Россия - спортивная держава» в Казани. Почему в мире растет интерес к киберспорту и за что Владимир Путин похвалил Татарстана, - в обзоре ИА «Татар-информ».

Форум «Россия — спортивная держава» стал авторитетной и востребованной площадкой для общения лидеров спортивного движения

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«В Татарстане любят спорт и уделяют большое внимание современной инфраструктуре»

Пленарное заседание форума началось с видеоприветствия от Президента России Владимира Путина. Он пожелал участникам успешной и плодотворной работы и выразил уверенность, что мероприятие даст старт новым проектам. При этом он подчеркнул, что форум проходит в Татарстане неслучайно, ведь в республике любят спорт и уделяют много внимания развитию современной и самой передовой инфраструктуры.

«Традиция проведения этого форума была заложена в 2009 году именно здесь, в Казани, в столице Татарстана — в республике, где любят спорт, уделяют приоритетное внимание развитию современной, самой передовой инфраструктуры, строят не только уникальные стадионы и комплексы, но и доступные, удобные объекты для спортивных занятий на селе, в школах и вузах, во дворах. Спорт, здоровый образ жизни — сегодня это мощная объединяющая сила для татарстанцев, настоящий ресурс развития нашей страны», — отметил Президент России.

Пленарное заседание форума началось с видеоприветствия от Президента России Владимира Путина Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Форум «Россия — спортивная держава» стал авторитетной и востребованной площадкой для общения лидеров спортивного движения, для обмена опытом, лучшими практиками между представителями международных, российских спортивных организаций, атлетами и тренерами, добавил Владимир Путин.

Отдельно он упомянул первые Игры стран СНГ, которые проходят в эти дни в Казани. Он пожелал спортсменам успехов и подчеркнул, что в Татарстане накоплен богатый опыт проведения крупных международных спортивных мероприятий.

«Такой богатейший опыт, в том числе популяризации, развития спорта, безусловно, достоин изучения и распространения — как в нашей стране, так и за ее пределами», — заключил Владимир Путин.

«Проведение Спецолимпиады в Казани станет важным опытом для всей страны»

Ни Россия, ни СССР никогда не проводили на своей территории игры Специальной Олимпиады. Грядущие соревнования в Казани, которые пройдут в 2023 году, будут очень важным опытом для всей страны. Такое мнение на форуме помощник Президента России Игорь Левитин.

Игорь Левитин считает, что соревнования в Казани, которые пройдут в 2023 году, будут очень важным опытом для всей страны Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«За последние пять лет Россия приняла 200 крупных международных соревнований, и в ближайшие три года мы проведем еще 50. Но Специальная Олимпиада в Казани уникальна. Ни СССР, ни Россия не имели опыта проведения таких событий. Это очень важно, потому что такие игры проводятся для детей, которым очень нужны подобные встречи», — отметил Левитин.

Напомним, что Специальная Олимпиада должна была пройти в Казани в январе 2022 года, но были перенесены на 2023 из-за коронавируса.

«Во всем мире растет популярность кибердисциплин»

Одной из главных тем заседания и форума в общем стала цифровизация отрасли и внедрение новых технологий. Отдельное внимание уделили развитию киберспортивных дисциплин, рынок которых набирает обороты по всему миру, в том числе и России.

«В России культура киберспорта зародилась около 20 лет назад. В стране около 4 тыс. профессиональных спортсменов на данный момент. При этом аудитория болельщиков в разы больше - порядка 16 млн человек. Мы видим ежегодный серьезный рост этого рынка», - отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко: «В России культура киберспорта зародилась около 20 лет назад. В стране около 4 тыс. профессиональных спортсменов на данный момент» Фото: president.tatarstan.ru

Он подчеркнул, что при текущих условиях этот рынок продолжит расти, но это не значит, что форус внимания будет смещен с традиционных видах спорта. Но при этом будут развивать и киберспорт.

«Все делается для того, чтобы привлекать молодую аудиторию. Стоит признать, что зрители больших традиционных спортивных соревнований стали иные. Средний возраст зрителя Олимпиады в Токио - 53 года. Мы видим, что МОК делает всё возможное для того, чтобы повысить привлекательность традиционных видов спорта, но при этом мы должны понимать, что нам нужно расширять линейку возможностей», - добавил Чернышенко.

По его словам, Россия готова предложить готовую концепцию международных соревнований, которые включают в себя несколько кибердисциплин, среди которых сам киберспорт, виртуальная и дополненная реальности, робототехника, искусственный интеллект и многое другое.

«Подобные соревнования помогут привлечь молодую аудиторию и проводить их наряду с крупнейшими мировыми событиями, преодолеть инертность отдельно взятых групп, стимулировать развитие науки и популяризировать лучшие цифровые достижения», - заключил Чернышенко.

Казань готова принять Всемирный конгресс по спортивной медицине в 2024 году

Столица Татарстана готова побороться на право проведения XXXVIII Всемирного конгресса по спортивной медицине в 2024 году. Об этом на пленарном заседании заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов отметил, что в Татарстане созданы максимально комфортные условия как для профессиональных спортсменов, так и для любителей и болельщиков Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Он напомнил, что в ближайшие годы в Татарстане запланированы несколько крупных спортивных мероприятий. В частности, в 2022 году будут проходить матчи чемпионата мира по волейболу, Всемирные игры Специальной Олимпиады, которые перенесли на 2023 год, а также в 2025 году в Казани вновь пройдет чемпионат мира по водным видам спорта. Кроме того, форум «Россия – спортивная держава» проходит одновременно с первыми в истории играми стран СНГ.

«Татарстан участвует во всех федеральных программах, которые позволяют наращивать количество спортивных объектов, а также развивающих инфраструктуру и спорт», - добавил Президент РТ.

Руководитель республики отметил, что в Татарстане созданы максимально комфортные условия как для профессиональных спортсменов, так и для любителей и болельщиков. Он поприветствовал участников форума и пожелал продуктивной работы и интересных дискуссий в рамках мероприятия.

Олег Матыцин отметил достижения российских спортсменов на прошедшей Олимпиаде в Токио и поблагодарил их за достижения на спортивных аренах Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Нельзя сказать, что спорт вне политики, нужно извлекать уроки из опыта»

На сегодняшний день нельзя сказать, что спорт находится вне политики, но его задача объединять людей вне зависимости от страны проживания и политических взглядов. Такую точку зрения выразил министр спорта России Олег Матыцин.

«В спорте не должно быть никаких разделений. Каждый из нас ответственен за будущее развитие каждой из стран. Недаром говорят, что спорт - посол мира. Нельзя сказать, что сегодня спорт вне политики. Важно из полученного опыта извлекать уроки. Невозможно по отдельности преодолеть глобальные вызовы, одним из которых стала пандемия», - сказал министр.

Он отдельно отметил достижения российских спортсменов на прошедшей Олимпиаде в Токио и поблагодарил их за достижения на спортивных аренах.