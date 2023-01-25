Роман «Как закалялась сталь» и произведения о войне вернут в школьную программу

В образовательные программы российских школ вернутся роман Николая Островского «Как закалялась сталь», рассказ Алексея Толстого «Русский характер» и повесть Сергея Смирнова «Брестская крепость». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения.

Глава ведомства Сергей Кравцов напомнил, что в программы уже включены роман «Молодая гвардия» Александра Фадеева, а также «Горячий снег» Юрия Бондарева, поэма «Сын артиллериста» Константина Симонова, роман-эпопея Михаила Шолохова «Тихий Дон» и ряд других произведений.

Напомним, что идея вернуть эти произведения в образовательные программы прозвучала на встрече Президента России Владимира Путина с теми, кто пережил блокаду Ленинграда.