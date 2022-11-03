В школьную программу вновь вернут роман «Молодая гвардия»

С 2023 года российские школьники вновь начнут изучать роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по просвещению Ольгу Казакову.

«Такое решение приняло министерство просвещения в ответ на мое обращение об обязательном изучении романа „Молодая гвардия“ в школе. Об этом просили учителя и родители, поддерживали обычные люди, в том числе и жители Луганской Народной Республики, на территории которой в годы Великой Отечественной войны действовала молодежная антифашистская организация „Молодая гвардия“», — отмечается в сообщении.

Казакова рассказала, что роман находится в перечне обязательных произведений для изучения в школе в рамках проекта федеральных основных образовательных программ. Они, в свою очередь, станут обязательными для всех образовательных учреждений уже с 1 января.

«Всегда верила, что мы придем к решению вернуть „Молодую Гвардию“ в школьную программу, нашим детям», — подчеркнула Казакова.